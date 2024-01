EZB-Chefvolkswirt Philip Lane verwies in einem am Samstag veröffentlichten Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» darauf, das wichtige Daten zur Lohnentwicklung in der Euro-Zone erst zur geldpolitischen Sitzung am 6. Juni vorlägen. «Bis zu unserer Juni-Sitzung werden wir diese wichtigen Daten haben», sagte Lane. Er bestätigte damit einen Reuters-Bericht vom Dezember. «Aber lassen Sie mich betonen, wir haben durchaus auch andere Daten, die wir uns jede Woche anschauen werden», fügte der Ökonom hinzu. Lane brachte die Möglichkeit einer «Reihe von Zinssenkungen» ins Spiel. Andererseits warnte er vor zu raschen Schritten. Das könne kontraproduktiv sein.