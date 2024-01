Zinssenkungen stehen nach Massgabe der jüngsten Inflationsdaten aus Sicht von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane auf kurze Sicht nicht zur Debatte. Die Zahlen zur Entwicklung der Teuerung im Dezember bestätigten weitgehend die Einschätzung bei der jüngsten Zinssitzung, sagte Lane am Freitag auf einer Veranstaltung in Dublin. Auf dieser Grundlage - und natürlich werde sich die EZB die hereinkommenden Daten anschauen - seien Zinssenkungen kurzfristig kein Thema, merkte er an. Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone waren im Dezember um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Ziel der EZB ist eine Inflationsrate von 2,0 Prozent.