«Unsere Optionen sind offen für dieses wie für das folgende Treffen», sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch dem Radiosender BFM Business. Ob er selbst eine weitere Zinserhöhung favorisiert oder eine Zinspause, sagte Villeroy nicht. Die Währugshüter kommen Donnerstag in einer Woche in Frankfurt zu ihrem ersten Zinstreffen nach der Sommerpause zusammen. Die darauffolgende Zinssitzung findet dann am 26. Oktober in Athen statt.