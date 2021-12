Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag das Aus für die Anleihenzukäufe für Ende März 2022. Fällige Tilgungsbeträge sollen jedoch noch bis mindestens Ende 2024 reinvestiert werden. Im kommenden ersten Quartal werden die Zukäufe noch fortgesetzt - allerdings in niedrigerem Tempo als derzeit. Ökonomen sagten in ersten Reaktionen:

FRIEDRICH HEINEMANN, ZEW-INSTITUT:

"Dies ist zwar ein erster Schritt zum Ausstieg aus der Krisenpolitik, die Entscheidung bleibt jedoch halbherzig. Die Krisenpolitik endet mit dem PEPP eigentlich nur auf dem Papier, faktisch gehen die Netto-Staatsanleihekäufe im PSPP weiter. Auch ist es brisant, dass der EZB-Rat bis mindestens 2024 fällig werdende PEPP-Mittel gegebenenfalls zur gezielten zusätzlichen Stützung einzelner Länder einsetzen will.

Wenn die EZB tatsächlich die Käufe von Staatsanleihen noch jahrelang stärker auf bestimmte Euro-Staaten ausrichtet, dann ist das nicht mehr klassische Geldpolitik, sondern dient offensichtlich der Finanzierung von Staaten mit kritischen Schuldenständen. Eine Vorgehensweise, die in der akuten Krise vertretbar war, wird mit zunehmender Konjunkturerholung und hohem Inflationsdruck immer problematischer. Die nächsten Prozesse vor dem Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof über die Zulässigkeit der Wertpapierkäufe werden spannend."

ALEXANDER KRÜGER, CHEFVOLKSWIRT BANKHAUS LAMPE:

"Die EZB sagt Tschüss zum PEPP und wird künftig beständig weniger Wertpapiere kaufen. Mit dem Restvolumen des PEPP dürfte sie über die Runden kommen. Etwaig auftretende Renditeanstiege bei Staatsanleihen kann sie aufgrund der hohen Inflationsrate tolerieren, bleiben Realzinsen doch niedrig. Der geldpolitische Zungenschlag der EZB ändert sich, mit der Fed und Bank of England hält sie dennoch nicht Schritt."

MICHAEL HEISE, CHEFÖKONOM HQ TRUST:

"Die Beschlüsse der EZB sind allenfalls eine geringfügige Korrektur an einer weiterhin sehr expansiven Politikausrichtung. Dämpfende Auswirkungen auf die Inflationsrate sind davon nicht zu erwarten.

Die Vorsicht der EZB ist wohl auch mit der Sorge verbunden, dass deutliche Straffungsschritte die Zinsdifferenzen zwischen den Ländern der Eurozone ausweiten könnten und damit die Staatsfinanzierung gerade der hoch verschuldeten Länder erschweren. Dieses Risiko kann jedoch nicht der entscheidende Massstab für die EZB sein, die eine Geldpolitik für den gesamten Euroraum macht und nicht für Staatsfinanzierung zuständig sein sollte."

(Reuters)