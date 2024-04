In der jüngsten Zinsumfrage der Nachrichtenagentur Reuters waren Ende März mehr als 88 Prozent der befragten Volkswirte davon ausgegangen, dass die Euro-Notenbank im Juni erstmals wieder die Schlüsselsätze nach unten setzen wird. Die Erwartungen am Finanzmarkt gehen in die gleiche Richtung. Aus den Kursen am Geldmarkt ging zuletzt hervor, dass dort Investoren die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni mit rund 70 Prozent taxieren. Aktuell wird mit mindestens drei Zinssenkungen der Währungshüter in diesem Jahr gerechnet.