Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrem Vizechef Luis de Guindos im Juni in der Lage sein, über eine Zinssenkung zu beraten. Die EZB habe noch nicht über künftige Zinsschritte diskutiert, sagte de Guindos in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der griechischen Zeitung «Naftemporiki». «Wir müssen mehr Informationen sammeln», sagte er. «Im Juni werden wir auch unsere neuen Projektionen haben, und dann werden wir bereit sein, darüber zu diskutieren.» Damit reiht sich der Stellvertreter von Notenbankchefin Christine Lagarde in die Riege von Euro-Wächtern ein, die in den vergangenen Wochen die geldpolitische Sitzung am 6. Juni als möglichen Startpunkt für die Zinswende nannten.