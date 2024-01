In ihrem sogenannten Survey of Professional Forecasters (SPF) befragt die EZB vier Mal im Jahr Volkswirte zu deren Wachstums- und Inflationsprognosen für den Euroraum. Im Dezember lag die Teuerungsrate noch bei 2,9 Prozent. Die EZB hatte im Kampf gegen die Inflation seit Sommer 2022 die Zinsen zehn Mal in Folge erhöht. Auf den vergangenen drei Zinssitzungen im Oktober, im Dezember und am Donnerstag hielt sie jedoch jeweils die Füsse still und beliess den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz bei 4,0 Prozent. Das ist der Satz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken.