In einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament nannte Draghi die Entwicklung der Verbraucherpreise ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Nahrungsmittel "relativ kräftig". In der Vergangenheit war die Inflation im gemeinsamen Währungsraum trotz rekordtiefer Zinsen und einer beispiellosen Geldflut durch die Notenbank lange Zeit ungewöhnlich niedrig und stieg erst in den vergangenen Monaten wieder stärker an.

Draghi erwartet in den kommenden Monaten einen weiteren Anstieg der sogenannten Kerninflation, bei der Energie und Nahrungsmittel nicht berücksichtigt werden. Der Notenbankpräsident begründete diese Einschätzung mit einem anziehenden Arbeitsmarkt, der auch zu einem stärkeren Lohnwachstum führe. Der Preisdruck verstärke sich und gewinne an Breite, sagte Draghi bei der Anhörung.

Zuletzt hatte die EZB deutlich gemacht, dass die Leitzinsen noch bis über den Sommer 2019 hinaus auf dem aktuellen Rekordtief bleiben werden. Ausserdem kündigte die Notenbank zum Jahreswechsel das Ende der Anleihekäufe an.

Die Aussagen von Draghi sorgten für starke Kursausschläge an den Finanzmärkten. Der Kurs des Euro stieg deutlich über 1,18 US-Dollar und erreichte bei 1,1815 Dollar den höchsten Stand seit Mitte Juni. Am Markt für Euro-Staatsanleihen kam es am Nachmittag zu einem deutlichen Anstieg der Renditen.

(AWP)