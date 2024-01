«Die beste Verteidigung, wenn wir es so sehen wollen, ist der Angriff», sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank auf einem Podium am WEF in Davos. «Um richtig anzugreifen, muss man zu Hause stark sein. Stark zu sein bedeutet also, einen starken, tiefen Markt, einen echten Binnenmarkt zu haben.»