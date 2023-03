"Ich gehe davon aus, dass sich die Kerninflation im ersten Halbjahr nicht wesentlich abschwächt und ungefähr in der aktuellen Grössenordnung bleibt", sagte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank dem Handelsblatt in einem am Montag veröffentlichten Interview. "In diesem Fall erwarte ich, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch viermal um einen halben Prozentpunkt erhöhen."