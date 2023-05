"Ich fühle mich wohl damit, dass unsere Analyse darauf hinweisen wird, dass noch mindestens zwei weitere Anhebungen um 25 Basispunkte notwendig sind", sagte Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit einer Gruppe von europäischen Zeitungen, darunter "Corriere della Sera", "El Mundo" "Les Echos" und das "Handelsblatt". Aus seiner Sicht seien die Börsen zudem übermässig optimistisch, was künftige Zinssenkungen angehe.