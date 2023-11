Der Nahost-Konflikt sowie die Schwankungen auf dem Ölmarkt dürften den Rückgang der Inflation nicht aufhalten, auch wenn in den nächsten Monaten mit einem gelegentlichen Auf und Ab zu rechnen sei, fügte er hinzu. Die EZB strebt an, die Inflation in der Euro-Zone bis 2025 in Richtung ihres Ziels von zwei Prozent zu lenken. Villeroy betonte jedoch, dass es sich bei dieser Zahl um einen Durchschnittswert handele und er nicht darauf fixiert sei, genau zwei Prozent zu erreichen.