Die EZB hatte am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt die Schlüsselsätze auf das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999 angehoben. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, wurde von 3,75 auf 4,00 Prozent nach oben gesetzt.