Die EZB hat an diesem Donnerstagvormittag in ihrer Frankfurter Zentrale über die Geldpolitik beraten. Für Notenbank-Chef Mario Draghi war es das letzte Zinstreffen. Ende des Monats scheidet der Italiener nach acht Jahren aus dem Amt. Im November wird dann die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Französin Christine Lagarde, das Ruder übernehmen. Überschattet wird der Abschied vom Zwist im EZB-Rat über das im September beschlossene grosse Massnahmenpaket zur Stützung der Konjunktur.

Am Leitzins, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, rütteln die Währungshüter auf ihrem Treffen erwartungsgemäss nicht. "Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden, bis er feststellt, dass sich die Inflationsaussichten in seinem Projektionszeitraum deutlich einem Niveau annähern, das hinreichend nahe, aber unter 2 Prozent liegt", heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag. Gelangen Sie hier zur ausführlichen Analyse.

Letzter Draghi-Auftritt

Draghi soll um 14.30 Uhr vor die Presse treten. Volkswirte rechnen damit, dass der Notenbankchef ein positives Fazit seiner Amtszeit ziehen wird. In dieser hat die EZB kein einziges Mal die Zinsen erhöht. Zudem wird erwartet, dass er noch einmal eindringlich die Staaten zu fiskalpolitischen Massnahmen zur Stützung der Wirtschaft aufrufen wird. Angesichts der anhaltenden Konjunkturschwäche im Euro-Raum ist ein Ende der lockeren Geldpolitik nicht abzusehen.

(Reuters/cash)