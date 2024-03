Was ist problematisch an der aktuellen Situation?

Die EZB hat die Zinsen im Kampf gegen die Inflation im Eiltempo seit Sommer 2022 zehnmal in Serie angehoben. Der Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, liegt aktuell auf dem Rekordniveau von 4,0 Prozent. Dies bedeutet, dass die EZB den Banken angesichts der hohen Überschussliquidität viele Milliarden an Zinsen zahlen muss, da die Institute überschüssige Gelder in grossem Umfang bei der Notenbank parken. Der Interbankenmarkt, auf dem sich Finanzinstitute untereinander Geld leihen, ist nach den vielen Jahren der ultralockeren Geldpolitik nicht wieder richtig in Gang gekommen.