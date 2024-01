Dieser Zusammenhang sei in einem empirischen Modell bestätigt worden, schrieben EZB-Ökonomen in einem Dienstag in Frankfurt von der Euro-Notenbank veröffentlichten Aufsatz. «Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich geldpolitische Schocks auf das Verarbeitende Gewerbe fast doppelt so stark und etwa zwei Quartale schneller als auf den Dienstleistungssektor auswirken», führten die Ökonomen aus. In ihrer Analyse bezogen sie sich auf Daten vom ersten Quartal 1999 bis zum zweiten Quartal 2023.