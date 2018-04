Damit werde die Industrieautomation am Stammsitz von B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik) gestärkt, heisst es in einer Medienmitteilung am Freitag. Das Investitionsvolumen beträgt rund 100 Millionen Euro.

Die Investition in die Entwicklung der Fabrik der Zukunft schaffe rund 1000 neue Arbeitsplätze, heisst es weiter. Die am neuen Campus entwickelten Technologien basieren auf ABB Ability, mit der smarte und Cloud-vernetzte Maschinen und Roboter weitgehend autonom produzieren. Der neue Forschungs- und Entwicklungsstandort wird auf 35'000 Quadratmetern F&E-Labors und eine "Automation Academy" umfassen. Die Fertigstellung soll 2020 erfolgen.

ABB hatte die Übernahme von B&R vor rund einem Jahr angekündigt und im Juli 2017 vollzogen. Inzwischen ist das Unternehmen in die ABB-Division Industrial Automation integriert und wird als globaler Geschäftsbereich Machine & Factory Automation geführt. "B&R ist unter dem Dach von ABB hervorragend gestartet und übertrifft unsere Erwartungen. Wir sind auf gutem Weg unser Umsatzziel von 1 Milliarde US-Dollar schon bald zu erreichen", wird ABB-CEO Ulrich Spiesshofer im Communiqué zitiert.

(AWP)