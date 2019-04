Das Unternehmen wolle seine Aktien in einer Preisspanne von 44 bis 50 Dollar bei Investoren anbieten, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Damit würde der Lyft-Rivale mit einer Gesamtbewertung zwischen 80 und 90 Milliarden Dollar an die New York Stock Exchange gehen und einen der grössten Börsengänge der Finanzgeschichte stemmen.

Die endgültigen Details zur grössten Aktienmarkt-Premiere seit der des chinesischen Online-Riesen Alibaba im Jahr 2014 stehen allerdings noch nicht fest.

Uber macht operativ Verlust, lockt Anleger jedoch mit starkem Wachstum. 2018 stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar. Uber wies zwar einen Nettogewinn von knapp einer Milliarde Dollar aus, der ergab sich jedoch aus Sondererlösen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel ein Minus von 1,85 Milliarden Dollar an.

(AWP)