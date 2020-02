Der Bundesrichter Breno Medeiros legte in seiner Urteilsbegründung dar, dass die grosse Flexibilität der Fahrer bei der Entscheidung, wohin sie fahren wollen und die Anzahl der Kunden, die sie täglich bedienen, "inkompatibel" mit einem Angestelltenverhältnis sei. Medeiros ergänzte, dass die Bezahlung der Fahrer zwischen 75 und 80 Prozent des Gesamttarifs ausreiche, um die Beziehung zu Uber als Partnerschaft zu charakterisieren.

Uber hatte argumentiert, dass seine Plattform ein digitaler Vermittler und kein Arbeitgeber sei und dass die Fahrer diese Bedingung beim Anmelden akzeptieren. Das Gericht habe den innovativen Charakter seiner Plattform erkannt, die mit mehr als 600.000 Fahrern in über 100 Städten in Brasilien zusammenarbeite und mehr als 22 Millionen App-Nutzer bediene, sagte der Fahrdienstleister. Brasilien ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrösste Markt für Uber, Sao Paulo liegt nach Anzahl der Fahrten noch vor New York.

(Reuters)