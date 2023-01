Gehen die Ermittlungen weiter?

Der New Yorker Staatsanwalt Damian Williams kündigte eine Ausweitung der Ermittlungen an, über die er die Öffentlichkeit informieren werde. Im Dezember hatte er mitgeteilt, dass sich zwei führende FTX-Manager des Betrugs für schuldig bekannt hätten. Williams appellierte ausserdem an FTX-Insider, sich mit Informationen über den Zusammenbruch der Kryptobörse an die Behörden zu wenden. Ausserdem stellte die Justiz eine Seite ins Internet, über die sich potenzielle Opfer Bankman-Frieds melden können.