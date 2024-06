Von den 1,18 Millionen Artikeln aus der Kategorie Modeartikel und Sportkleider kommen 78 Prozent aus dem Reich der Mitte. Laut einer Mitteilung von Galaxus am Dienstag werden je 4 Prozent hauptsächlich in Bangladesch und Vietnam gefertigt, 3 Prozent in Indien. Bei den Modeartikeln verfüge mittlerweile der grösste Teil der Produkte über eine Herkunftsangabe.