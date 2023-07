In der Nacht zuvor seien es 875 Festnahmen gewesen, teilte das Ministerium am Samstagmorgen auf Twitter in einer vorläufigen Bilanz mit. Das Ausmass der Gewalt sei in der Nacht zu Samstag aber geringer gewesen als in der Nacht zuvor, hiess es in der Erklärung. Ausgelöst wurden die Ausschreitungen am Dienstag, als ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle den 17-jährigen Nahel M. erschossen hatte. Die Beisetzung des jungen Mannes ist für diesen Samstag im Pariser Vorort Nanterre geplant, wo er gewohnt hatte und auch erschossen wurde.