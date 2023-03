Die US-Regierung sei noch nicht zu einer endgültigen Schlussfolgerung und einem Konsens über den Ursprung der Pandemie gelangt, erklärte daraufhin der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Montag. Das chinesische Aussenministerium verwies auf einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Chinas, der auf einen natürlichen Ursprung der Pandemie und nicht auf ein Leck in einem Labor hinweist.