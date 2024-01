Ein Untersuchungsbericht der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) spricht die beiden hochrangigen Ex-Währungshüter Robert Kaplan und Eric Rosengren von einem Fehlverhalten bei umstrittenen Finanzmarktgeschäften frei. Der frühere Chef der Fed von Dallas, Kaplan, habe bei seinen privaten Handelsgeschäften nicht gegen Gesetze oder Vorschriften verstossen, teilte die Fed am Montag mit. Er habe seine Investitionen aber in einer Weise dokumentiert, die «das öffentliche Vertrauen in die Unparteilichkeit und Integrität» der Notenbank nicht unterstützt habe. Auch der ehemalige Präsident der Fed in Boston, Rosengren, habe es versäumt, ordnungsgemäss über seine Handelsgeschäfte Rechenschaft abzulegen und habe den Anschein eines Interessenkonflikts erweckt.