Die Inflation habe zwar deutlich nachgelassen, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch laut vorab verbreitetem Redetext vor einem Kongressausschuss. Doch sei es nicht ausgemachte Sache, dass die Teuerungsrate in Richtung des Zielwerts der Notenbank von zwei Prozent falle. Die Währungshüter benötigten «grössere Zuversicht» in einen nachhaltigen Rückgang, bevor sie die Leitzinsen senken könnten. Dennoch hat die Fed diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar: «Wenn sich die Wirtschaft im Grossen und Ganzen wie erwartet entwickelt, wird es wahrscheinlich angebracht sein, im Laufe des Jahres damit zu beginnen, die straffe geldpolitische Linie zurückzufahren», sagte Powell vor dem Ausschuss im Repräsentantenhaus.