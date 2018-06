Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im April hatte der private Konsum nach revidierten Daten noch um 0,5 Prozent zugelegt. Er steht für gut zwei Drittel der US-Wirtschaftskraft. Die Notenbank (Fed) hofft, dass die Verbraucher verstärkt von der gut laufenden Wirtschaft profitieren, die Löhne steigen und in der Folge auch die Inflation anzieht. Die Fed peilt eine Teuerungsrate von zwei Prozent an und erreichte diese nun überraschend bereits im Mai.

Sie achtet besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher, wobei die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Experten hatten hier für Mai lediglich mit einem Wert von 1,9 Prozent gerechnet. Die Fed verfehlte die Zwei-Prozent-Marke über längere Zeit. Auch wegen des brummenden Jobmarkts hat sie für das zweite Halbjahr zwei Zinserhöhungen ins Auge gefasst. Die Zügel gestrafft hatten die Währungshüter bereits im März und Juni.

(Reuters)