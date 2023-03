Die an den Dollar-Swaps beteiligten Zentralbanken werden “die Häufigkeit der Transaktionen mit einer Laufzeit von sieben Tagen von wöchentlich auf täglich erhöhen”, so die Fed in einer mit der der Europäischen Zentralbank, der Bank of England, der Bank of Japan, der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of Canada abgestimmten Erklärung.