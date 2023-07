Laut der Präsidentin der Fed-Filiale von Cleveland, Loretta Mester, hat die US-Wirtschaft in diesem Jahr mehr Stärke gezeigt als erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sollte aus Sicht zweier Währungshüter an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten.Zudem sei die Inflation hartnäckig hoch geblieben, sagte sie am Montag in einer Rede in San Diego.