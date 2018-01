Der neue Präsident kündigte vor der Wahl neue Subventionen für die fossilen Energieträger, aber auch für die Atomindustrie an und kritisierte zugleich Hilfen für Erneuerbare Energien. Der anvisierte Austritt aus dem Weltklimavertrag passte in diese Linie. Doch rund ein Jahr nach Trumps Amtsantritt ist von Begeisterung in der konventionellen Branche kaum etwas zu spüren: "Subventionen machen Dich nicht wettbewerbsfähiger - und sie machen Dich auch nicht wieder super", sagt Robert Flexon, Chef vom Kohle- und Gaskraftwerksbetreiber Dynegy, in Anspielung auf Trumps "Make America great again". Ein Indikator, der die Investoren-Stimmung für die wichtigsten Firmen der fossilen Energiebranche misst, sackte 2017 trotz des Aktien-Booms um sieben Prozent ab.

Eine weitere Enttäuschung hatte Trump ausgerechnet für die Öl-Industrie bereit, die im Wahlkampf stark auf ihn setzte. Eigentlich sollte jetzt die Beimischungspflicht des aus Pflanzen gewonnenen Ethanols für Benzin gekippt werden. Die Öl-Branche und die Raffinerien hatten beklagt, dies verursache hohe Kosten. Doch das Vorhaben wurde nach massiven Protesten aus dem Mittleren Westen gekippt. Dort wird unter anderem Weizen angebaut, aus dem das Ethanol gewonnen wird. Und der Mittlere Westen gilt als Hochburg des Trump-Lagers.

Hilfen für Wind- und Solarbranche unangetastet

Die Kohleindustrie wiederum ist noch aus einem anderen Grund unglücklich über Trump: Lange hatte er die hohen Subventionen für konkurrierende Wind- oder Solaranlagen beklagt. Bis 2020 können sie auf Steuervorteile von über zwölf Milliarden Dollar setzen. Doch Trump hat sie auch im Rahmen der grossen Steuerreform nicht abgeschafft. Auch hier spielt der Widerstand im Mittleren Westen und den Südstaaten eine Rolle. Denn Texas hat beispielsweise trotz seiner Öl-Tradition einen Schwerpunkt in der Windindustrie. Kein US-Staat produziert mehr Strom aus Sonne und Wind. Und die Windräder dafür produziert häufig die nationale Ikone General Electric. Trump bekam starken Gegenwind aus diesen meist republikanisch regierten Regionen.

Bislang kommt die Energiewende daher voran: Der Anteil der Erneuerbaren ist inzwischen auf über 15 Prozent am Stromverbrauch gestiegen. Solarenergie legte allein 2016 um 40 Prozent zu. Trumps Politik könne diesen Trend nicht brechen, sagt der Energie-Experte Arne Jungjohann, der für viele Jahre für die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen in Washington arbeitete. "Das wirkt sich nicht so stark aus. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern." Das heisse aber nicht, dass Trump ohne Wirkung bleibe: "Die Energiewende kommt langsamer voran als sie könnte, und es macht sie unnötig teuer." So entlaste die neue Regierung etwa die Kohlebranche bei den Altlasten und den Umweltauflagen. Diese profitiere auch davon, dass Trump die Umweltbehörde EPA gezielt schwäche.

"Elefant im Porzellanladen"

Doch auch Entscheidungen, dass der Kohleabbau auf staatlichen Ländereien wieder erlaubt ist und auch in mehreren Naturschutz-Zonen wieder nach Öl gebohrt werden darf, hat die Branchen nicht versöhnt. Neue Kohlekraftwerke sind kaum konkurrenzfähig, was für neue Atomkraftwerke erst recht gilt. Zuletzt hatte Trumps Energieminister Rick Perry allerdings für sie ein Bonbon bereit: Kohle- und Atomkraftwerke sollten ihren Strom teurer verkaufen können, da sie angeblich mehr für die Versorgungssicherheit leisten könnten. Das löste jedoch gleich Proteste nicht nur der Ökostrom-Firmen aus. Empört zeigte sich auch die Öl- und Gasbranche, die davon nicht profitieren soll. Michael Steel, Sprecher einer Lobbygruppe für günstige Energie, sprach von unfairen, neuen Subventionen: "Das Energieministerium produziert so Gewinner und Verlierer auf dem Markt, was die Verbraucher auch noch mit Milliarden-Kosten finanzieren sollen", sagt er.

Solche Initiativen, selbst wenn sie scheiterten, hätten dennoch einen Effekt, sagt Energie-Experte Jungjohann. "Er schafft Unsicherheit auf den Märkten und behindert so langfristige Investitionen." Eine schlüssige Energie-Strategie sei bei Trump nicht zu erkennen, er handele auf Zuruf von Lobbyisten und Beratern: "Ein Elefant im Porzellanladen, der viel kaputt machen kann."

(Reuters)