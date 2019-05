Die Finanzierungsrunde soll Flixbus rund 300 bis 400 Millionen Euro einbringen und das Münchner Mobilitäts-Startup mit mehr als einer Milliarde Euro bewerten, sagen die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Das Unternehmen könnte eine Bewertung von 1,5 bis 2 Milliarden Euro anstreben, sagte eine der Personen. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen und die Finanzierungspläne sind noch nicht formalisiert.

Flixbus kann die Mittel nutzen, um in den USA zu wachsen, und könnte irgendwann einen Börsengang in New York oder in Europa in Erwägung ziehen, sagt eine der Personen. Flixbus hat sein Angebot in den USA im vergangenen Jahr durch neue Routen erweitert und am Donnerstag den Zukauf des französischen Fernbusanbieters Eurolines verkündet. Das Unternehmen ist mit seinen Bussen bereits in 28 Ländern unterwegs und greift in Deutschland mit seinen "Flixtrain"-Zügen die Deutsche Bahn auf der Schiene an.

Ein Flixbus-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren. General Atlantic, Holtzbrinck Ventures, Silver Lake und Daimler haben in die Firma investiert.

(Bloomberg)