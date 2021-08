Das zeigt eine Erhebung der Bankenaufsichtsbehörde EBA. Demnach ist die Anzahl der Vielverdiener bei Banken in Deutschland in 2019 auf 492 geklettert, verglichen mit 450 ein Jahr zuvor. In dieser Personengruppe lag die durchschnittliche Gesamtvergütungen bei 1,7 Millionen Euro.

Laut EBA zählte die Bundesrepublik neben Frankreich und Italien zu den Ländern mit dem markantesten Anstieg an Bankern, die mehr als 1 Millionen Euro im Jahr verdienen. Das sei zum Teil auf den Umzug von Grossverdienern aus Großbritannien auf das europäische Festland im Zusammenhang mit dem Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union zurückzuführen.

Im Durchschnitt aller EU-Banken, zu denen damals noch jene in Großbritannien zählten, hat es den Angaben zufolge allerdings kaum Veränderungen gegeben. Die EBA zählte 4963 Personen, die mehr als 1 Million Euro verdienten, in etwa soviele wie im Jahr zuvor.

Zugleich sank das durchschnittliche Verhältnis zwischen variabler und fixer Vergütung der am besten verdienenden Banker von 139 Prozent im Jahr 2018 auf 129 Prozent im Jahr 2019, wie die EBA weiter erklärte.

(Bloomberg)