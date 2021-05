Die EU-Kartellbehörden verhängten am Donnerstag gegen UBS, Nomura und UniCredit eine Geldstrafe von insgesamt 371 Millionen Euro. Auch Bank of America, RBS, Natixis und Portigon (frühere WestLB) seien an dem Kartell beteiligt gewesen, müssten aber nichts bezahlen.

Die UBS erklärte, die Angelegenheit beziehe sich auf die Jahre 2007 bis 2011. Nach Berücksichtigung bereits gebildeter Rückstellungen könne der Fall das Ergebnis im zweiten Quartal 2021 mit bis zu 100 Millionen Dollar belasten. Die Bank prüfe, den Entscheid anzufechten.

(Reuters)