Bei den Millionärskunden von Goldman Sachs kann es bei der Bank nur 5 Minuten dauern, einen Kredit zu genehmigen, damit diese ein neues Unternehmen gründen oder Steuern zahlen können. Bei Morgan Stanley sind Banker bestrebt, ihnen eine Überbrückungsfinanzierung zu geben, damit sie für ihre Villa in bar bieten können.

Aus den Gewinnausweisen der Wall Street-Firmen in dieser Woche ging auch hervor, dass sie zunehmend in den boomenden Markt für Kredite an vermögende Privatpersonen vorstoßen. Bisher zahlt es sich aus: Morgan Stanley hat diese Kredite in den letzten fünf Jahren verdreifacht, während Goldman Sachs im Ausland expandiert.

In der Finanzkrise waren sie gezwungen worden, Bankholdinggesellschaften zu werden, und in den letzten Jahren haben die Gesellschaften das Kreditgeschäft erschlossen. Morgan Stanley hat sich das Ziel gesetzt, den Prozentsatz der Kunden, die nach der Übernahme von Smith Barney Kredite von der Bank erhalten haben, zu verdoppeln. Goldman Sachs hat einen wichtigen Teil seines Ertragswachstumsplans an eine höhere Kreditvergabe an Vermögensverwaltungskunden geknüpft.

"Relativ zu Dingen wie den Wertpapierhandelsmärkten, die in der Regel nicht nach der Krise gewachsen sind, wächst der Vermögensmarkt weiter und der Markt für Ultra-High-Net-Worth-Kunden ist noch attraktiver, er wächst schnell und hat hohe Margen", sagte Christian Bolu , Analyst bei Sanford C. Bernstein. "Tendenziell ist er sehr maßgeschneidert; Sie können nicht zu Ihrer regulären Bank für die breite Masse gehen, um Kredite für Ihre Kunstwerke zu bekommen."

Die beiden Banken haben eingeräumt, dass sie noch Aufholbedarf gegenüber Konkurrenten wie JPMorgan Chase & Co. haben, die seit Jahrzehnten Kredite an Kunden vergeben, die das Geld nicht benötigen. Und der Wettbewerb nimmt zu. Die Deutsche Bank hat in den USA im Kreditgeschäft mit Privatpersonen, insbesondere solchen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar, neue Mitarbeiter eingestellt. Die Credit Suisse hatte Ende Juni ein Darlehensvolumen von mehr als 3 Milliarden US-Dollar in den USA, selbst nachdem sie ihren privaten Vermögensbereich in der Region abgebaut hatte.

Das Wachstum war schnell

Goldman Sachs sieht "erhebliche Chancen" für das Privatbankenkreditgeschäft, insbesondere außerhalb der USA, wo die Bank vor fünf Jahren noch fast kein Geschäft hatte, sagte Finanzvorstand Marty Chávez auf einer Telefonkonferenz mit Analysten in dieser Woche. Die Bank plane Einstellungen, fügte er hinzu.

Bolu schrieb in einer Analyse im September, dass Goldman mit dem Privatkundengeschäft seine Aktienperformance verbessern könnte, und ein Plan für neue Kredite in Höhe von 11 Milliarden Dollar könnte zusätzliche Einnahmen von 850 Millionen Dollar generieren. Wenn bei Gesprächen mit Kunden, die im Durchschnitt mehr als 50 Millionen US-Dollar haben, "etwas mehr Zeit aufgewendet wird, sind das keine großen Kosten im Verhältnis zu dem, was mit dem Kredit erzielt werden kann", sagte Bolu.

Bisher sind die Geschäftsbereiche nicht groß genug, um stärkere Auswirkungen zu haben. Aber das Wachstum war schnell. Goldman Sachs hat sein Portfolio von Wealth-Management-Krediten im zweiten Quartal auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar gesteigert, von 4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012. Morgan Stanley sagte in dieser Woche, dass Kredite im Wealth-Bereich im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 82 Milliarden US-Dollar gestiegen und die Zinseinnahmen um 22 Prozent geklettert sind. Die Bank sagte in einer strategischen Aktualisierung im Januar, dass die Kreditvergabe eine Schlüsselpriorität für ihre Vermögensverwaltungssparte sei, die ein Vermögen von 2,5 Billionen US-Dollar betreut.

Banken können mehr Einnahmen von ultra-wohlhabenden Kunden erzielen, die bereit sind, für personalisierte Dienstleistungen zu bezahlen, auch können sie ihnen eine breitere Palette von Produkten verkaufen, sagte Devin Ryan, ein Analyst bei JMP Securities. Neben Standardhypotheken und Wertpapierkrediten können Vermögensverwalter in illiquide Vermögenswerte expandieren. Der Markt für Kredite, die von Kunstwerken unterlegt sind, wächst und Privatbanken haben begonnen, einen größeren Teil des Kunstwertes zu beleihen, so ein Bericht von Deloitte Luxemburg und ArtTactic.

Yacht beschlagnahmt

Brent Beardsly, von der Boston Consulting Group, sagte, dass Kredite für illiquide Aktiva den Kunden an eine Organisation binden können. "Ein Kredit hält den Kunden -- ultra-reiche Kunden können nicht ohne weiteres gehen und den Kredit mitnehmen, insbesondere wenn es sich um einen schwer zu bewertenden Kredit handelt", sagte Beardsley.

Das Geschäft ist relativ sicher. In ihrem Stresstest zu Beginn dieses Jahres schätzte die Federal Reserve die Verlustrate für Morgan Stanleys Hypothekendarlehen auf etwa 2 Prozent, was unter dem Durchschnitt der 35 Banken in dem Test liegt. Goldman-CFO Chavez sagte diese Woche, dass 98 Prozent des Kreditportfolios im GS Select-Bereich der Bank besichert sei.

Sollten die Kredite jedoch notleidend werden, können sie einen Berater in die unangenehme Situation bringen, eine Forderung eintreiben zu müssen. Zum Beispiel musste Goldman im letzten Jahr eine Yacht eines Kunden beschlagnahmen, nachdem er nicht zahlen konnte.

"Das Kreditgeschäft birgt immer Risiken, denn je nachdem, ob das Darlehen besichert ist oder nicht, haben Sie das Risiko, das Geld nicht zurückzubekommen", sagte Ryan von JMP. "Aber eine bestehende Beziehung mit dem Kunden und Informationen über sein finanzielles Leben ermöglichen den Unternehmen, bessere Entscheidungen zur Kreditgewährung zu treffen. "

(Bloomberg)