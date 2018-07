Der provisorisch berechnete Wert pro Aktie stieg in den ersten sechs Monaten um 67 Rappen und lag damit per Ende Juni bei 11,28 Franken, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Die entspricht einer Performance von 6,36 Prozent. Der Gewinn ging allerdings gegenüber der Vorjahresperiode auf 6,15 von 8,93 Mio Franken um gut 30 Prozent markant zurück.

Die Nennwertrückzahlung in Höhe von 0,80 CHF wird am 27. Juli ausgezahlt, das Ex-Dividende-Datum ist der 25. Juli. Die detaillierten Halbjahreszahlen werden am 24. August 2017 veröffentlicht.

(AWP)