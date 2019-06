Die Bellevue Group prüft derzeit verschiedene Optionen für die Bank am Bellevue. In diesem Rahmen würden "mit potenziellen Interessenten auch über einen möglichen Verkauf der Bank diskutiert", schreibt Bellevue Group in einer Mitteilung am Dienstag. Bis zu heutigem Zeitpunkt sei es aber nicht zum Abschluss eines Vertrages gekommen.

Die lancierte Neupositionierung der Bank gestalte sich im aktuellen Umfeld schwierig, schreibt Bellevue weiter. Die bisher erzielten Resultate entsprächen nicht den Vorstellungen und Ambitionen von Verwaltungsrat und Gruppenleitung. Die Bank erlitt im Jahr 2018 einen Verlust von 8 Millionen Franken.

(cash)