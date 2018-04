Das Institut vermochte weitere 230 Kunden zu gewinnen und betreue nun insgesamt rund 1'800 Schweizer Firmenkunden. Damit "haben wir unsere Wachstumsziele übertroffen und sind auf einem sehr guten Weg", sagte Marc Steinkat, CEO Commerzbank Schweiz, an einer Medienveranstaltung am Mittwoch.

Der Commerzbank sei es im Berichtszeitraum auch gelungen, weitere Marktenteile zu gewinnen, so Steinkat. Im Zielsegment von Schweizer Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 15 Millionen Franken halte die Bank jetzt einen Marktanteil von knapp 25 Prozent.

Dabei habe sie vor allem das Exportfinanzierungsgeschäft weiter ausbauen können, so dass die Bank nun unter den Top-Drei der Exportfinanzierer in der Schweiz rangiere, ergänzte der Schweiz-Chef.

Positiv entwickelt hat sich über alle Kundensegmente hinweg das Kreditgeschäft, dessen Volumen um 15 Prozent auf 8,8 Milliarden Franken stieg. Zudem gewann das Institut im Kapitalmarktgeschäft über 15 neue Mandate.

Ordentlicher Start ins Jahr 2018

"Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2017 mehr als zufrieden", sagte Steinkat. Das erste Quartal 2018 sei ordentlich verlaufen. Daher sei er für das laufende Jahr für die profitabel arbeitende Commerzbank Schweiz optimistisch eingestellt.

Steinkat erwartet, dass das Institut in der Schweiz weitere Marktanteile hinzugewinnen kann. Welche Anteil er im Zielsegment der Commerzbank zutraut, wollte er indes nicht beziffern. Weiteres Wachstumspotenzial sieht er vor allem im grenzüberschreitenden Firmenkundengeschäft, angesichts des grossen Reservoirs an exportorientierten Schweizer Unternehmen. Die Aussenhandelsfinanzierung sei eine der Stärken der Bank, so Steinkat weiter.

Personell will Steinkat das Wachstum mit dem bestehenden Mitarbeiterbestand von rund 100 Beschäftigten bewältigen.

(AWP)