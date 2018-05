Was der geschasste Vorstandschef John Cryan im Frühjahr 2017 vorgestellt hatte, ist unter seinem Nachfolger Christian Sewing zum Teil schon wieder Makulatur. Das will Sewing anders machen als Cryan:

Kosten

Daran, dass Cryans Ziele zunehmend ausser Sichtweite geraten waren, entzündete sich die Kritik an dem Briten. Nicht mehr als 22 Milliarden Euro sollte die Deutsche Bank in diesem Jahr aufwenden, doch davon musste schon Cryan abrücken: Nun sind 23 Milliarden Euro das Ziel, die 22 Milliarden sind auf das Jahr 2019 verschoben. Ein Grund dafür ist, dass man sich anders als geplant von einigen Auslandstöchtern - etwa in Spanien - nicht getrennt hat, die zusammen 900 Millionen Euro verschlangen. Weitere Verkäufe hat Sewing auch nicht geplant. Zum Vergleich: Ende 2017 lag die bereinigte Kostenbasis bei 23,9 Milliarden Euro. Von einer Kostensenkung auf 21 Milliarden Euro, die Cryan für 2021 in Aussicht gestellt hatte, ist bei Sewing nicht mehr die Rede.

Schrumpfen

Das Investmentbanking und das Geschäft mit den grossen Firmenkunden bewegen zusammen eine Bilanzsumme von 1,05 Billionen Euro, für Privatkundengeschäft und Vermögensverwaltung (DWS) bleiben weniger als 400 Milliarden übrig. Nun hat sich Sewing vorgenommen, das Bilanzvolumen der Investmentbank um mehr als ein Zehntel zu verkleinern - zum grössten Teil noch in diesem Jahr. Rund die Hälfte der Kürzungen entfällt allein auf das Geschäft mit Hedgefonds, das bisher eine Bilanzsumme von 200 Milliarden Euro beansprucht - halb so viel wie die Commerzbank insgesamt hat. Dabei habe die Deutsche Bank mit den Hedgefonds Verluste geschrieben, glauben die Analysten der UBS. Drei bis vier Milliarden Euro Kapital könnte Sewing mit dem Abbau freischaufeln für andere Geschäfte, hat JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein ausgerechnet.

Eigenkapital

Ein geringeres Bilanzvolumen hilft der Bank vor allem bei der Einhaltung der Verschuldungsquote (Leverage Ratio). Ende des Jahres lag sie bei 3,8 Prozent, weit entfernt von den 4,5 Prozent, die Cryan einst in Aussicht gestellt hatte. Mit 100 Milliarden Euro weniger könnte sie Sewing auf 4,1 Prozent schrauben. Um auf 4,5 Prozent zu kommen, fehlen allerdings fünf Milliarden Euro Kapital, die das Geldhaus etwa aus künftigen Gewinnen erwirtschaften müsste. Wenigstens bei der harten Kernkapitalquote hat Cryan mit 14,0 Prozent sein Ziel von 13,0 Prozent übertroffen - dank einer acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung.

Rendite

2021 will Sewing die Eigenkapitalrendite von zehn Prozent endlich liefern, die sein Vorgänger versprochen hatte - zunächst für 2018, später schwammig "sobald sich das wirtschaftliche Umfeld normalisiert hat". Schon in den nächsten Jahren soll es sukzessive aufwärts gehen mit der Rendite, die 2017 bei minus 1,4 Prozent und 2016 bei minus 2,7 Prozent lag. Die Analysten von KBW haben ausgerechnet, dass die Bank sechs Milliarden Euro Gewinn erwirtschaften müsste, um das Ziel zu erreichen - und das sei "höchst unwahrscheinlich", zumal sie im Investmentbanking mit einer kleineren Mannschaft eher weniger verdienen dürfte als heute. JPMorgan traut der Bank 2020 eine Rendite von 5,3 Prozent zu.

Stellenabbau

Zum ersten Mal legt sich die Deutsche Bank auf eine Zielgrösse fest. "Deutlich weniger als 90.000" Mitarbeiter - umgerechnet auf Vollzeitstellen - werde die Bank am Ende haben. Wann, lässt auch Sewing offen. Zuletzt waren es noch 97.000. Die Bank hat schlechte Erfahrungen mit Abbau-Ankündigungen: Egal, ob unter Ackermann, Jain oder Cryan - die Zahl der Mitarbeiter war unter dem Strich kaum geschrumpft, weil anderswo gleichzeitig Stellen aufgebaut wurden. Bis zu 2000 Arbeitsplätze fallen schon durch den Verkauf von Töchtern in Polen und Portugal weg, glaubt JPMorgan, der Rest vor allem im Investmentbaking in den USA und im Aktienhandel. Damit kann die Bank rund eine Milliarde Euro einsparen, zunächst kostet der Abbau aber rund 800 Millionen. Die 6000 Stellen, die durch die Verschmelzung der Postbank mit dem "blauen" Privatkundengeschäft binnen vier Jahren wegfallen, sind in Sewings Rechnung noch gar nicht enthalten.

(Reuters)