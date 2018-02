Peter Selman, von der Deutsche Bank aus dem Ruhestand geholt, um das am schlimmsten gebeutelte Aktiengeschäft der Wall Street wieder auf Vordermann zu bringen, will eher Universitäten denn Konkurrenten anzapfen."Wir haben sicherlich Lücken zu füllen und wir stellen ein", sagt Selman, ein Ex-Partner von Goldman Sachs, der im November zur Deutschen Bank kam, in einem Telefoninterview mit Bloomberg. "Aber wir werden uns sehr auf die Rekrutierung von Hochschulabsolventen konzentrieren. Ich denke nicht, dass der Weg nach vorne einer ist, bei dem wir viele sehr hochpreisige, teure laterale Einstellungen vornehmen."

Selman, 45, wird alle Hilfe brauchen, die er kriegen kann, wenn er eine Aktien-Sparte wiederbeleben will, in der die Erträge seit zehn Quartalen in Folge fallen und die nun 39 Prozent kleiner ist als vor zwei Jahren. Der Bereich hat mit Managementänderungen, einem Mangel an Volatilität an den Märkten und Befürchtungen über die Stabilität der Deutschen Bank zu kämpfen, was einige Kunden veranlasste, 2016 der Bank den Rücken zu kehren. Neue europäische Regeln, die Banken dazu zwingen, Research getrennt von Broker-Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, helfen nicht.

Die Sorge um das Ausmass der Herausforderung, die auch die gesamte Investmentbank umfasst und noch durch eine erneute Überprüfung der Kosten der Deutschen Bank belastet wird, spiegelt sich in der Kursentwicklung wider, die im vergangenen Jahr die schlechteste unter den europäischen Banken war. Dennoch ist Selman optimistisch, dass dieses Jahr den Wendepunkt markieren wird.

"Ich konzentriere mich darauf, den Ertrag zu steigern und die Ausgaben vorsichtig zu verwalten, um die Profitabilität zu verbessern", sagt Selman. "Ich denke, 2018 wird viel besser sein als 2017."

Schlechteste Entwicklung

Selman ist für einen Bereich verantwortlich, der mit Aktien und Aktienderivaten handelt, und ein Prime Brokerage-Geschäft einschliesst, das Dienstleistungen für Hedgefonds-Kunden erbringt. Die Erträge aus dem Aktienhandel beliefen sich 2017 auf 2,1 Milliarden Euro, rund 8 Prozent der Gesamterträge der Deutschen Bank.

Neben der Einstellung von Universitätsabsolventen will Selman auch in die Technologie der Deutschen Bank investieren, was dazu beitragen soll, das, was verloren gegangen ist, wiederzuerlangen. Der Kreditgeber benötige eine "klassenbeste elektronische Plattform", die ein langfristiger Investitionsschwerpunkt sein wird, sagt er. Sie verfüge bereits über gute Produkte für Derivate-Kunden, so Selman.

"Peter sagt, dass sie sich nicht herauskaufen werden, weil sie es nicht können", meint Oliver Rolfe von Spartan International, einem in London ansässigen Personalvermittler, der sich auf den Bereich Aktienhandel konzentriert. "Die einzige Möglichkeit ist, wie Ajax oder Tottenham Hotspur zu sein: Investiere in die Jugend, vermittle ihnen die Mentalität und Richtung des Unternehmens, und in sieben bis zehn Jahren wird man ein vollwertiges Geschäft haben."

Chief Executive Officer John Cryan, 57, hatte das Aktiengeschäft weitgehend von der Schrumpfkur des Fixed-Income-Handels ausgenommen, als er Mitte 2015 die Führung des Frankfurter Kreditinstituts übernahm. Er übertrug dem damaligen Leiter des Bereichs, Garth Ritchie, das gesamte Märktegeschäft und sagte, er wolle in das Cash-Aktiengeschäft und in Prime Brokerage investieren. Gleichwohl ist der Ertrag aus dem Aktienhandel seither im Jahresvergleich in jedem Quartal gesunken und brach in den letzten drei Monaten vergangenen Jahres um 25 Prozent auf 332 Millionen Euro ein.

Die Performance der Deutschen Bank im Aktienbereich in den zwei Jahren bis 2017 ist laut Bloomberg-Berechnungen die schlechteste unter den grossen globalen Investmentbanken, die bisher die Ergebnisse für das Gesamtjahr vorgelegt haben. Société Généraleund Goldman Sachs, wo Selman bis 2016 Co-Leiter für Aktien war, verzeichneten einen Rückgang von rund 16 Prozent.

Die Leistung im Aktienbereich "ist ein weiterer Riss in der Wand", sagt Michael Hünseler, der bei Assenagon Asset Management in München 22 Milliarden Euro inklusive Deutsche-Bank-Aktien betreut. "Cryan hat es versäumt, das Geschäft wie versprochen wiederzubeleben."

«Underperformance im Handel»

Es gibt viele Gründe für den Niedergang. Grossen Einfluss auf die Entwicklung hatte der Zeitraum Ende 2016, als Befürchtungen über die Fähigkeit der Deutschen Bank, ihre Rechtskosten zu begleichen, Hedgefonds-Kunden veranlassten, Mittel aus dem Prime-Brokerage-Geschäft abzuziehen.

Auch eine Reihe von Abgängen leitender Banker seit dem Jahr 2015 sorgte für Unruhe in dem Geschäftsbereich, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Handelschef Andre Crawford-Brunt, die globalen Sales-Leiter Jonny Potter und Derek Capanna und Prime Co-Chef Murray Roos sind gegangen.

In Cash-Aktien - der Handel von regulären Aktien für Kunden - machen Investoren inzwischen mehr Geschäft mit Nicht-Banken-Intermediären, sagte Cryan am 2. Februar nach der Ergebnisvorlage gegenüber Analysten und Journalisten. Das Handelsgeschäft der Deutschen Bank wurde ebenfalls letztes Jahr in einem Bericht herausgestellt, demzufolge es am stärksten von Europas umfassenden MiFID II-Regeln betroffen ist, die letzten Monat in Kraft traten.

Veränderung im Handel

"Die Märkte verändern sich", sagte Cryan, der zwei Jahre zuvor bekräftigte, dass dies ein Geschäft sei, in dem die Deutsche Bank sein müsse. "Wenn man sich einfache Produkte wie Cash-Aktien - Sekundärhandel mit Cash-Aktien - ansieht, dann hat sich ein Grossteil des Volumens, das Wachstumsvolumen, von den Banken insgesamt wegbewegt."

Mit dem Aktienhandel in einer strukturellen Verschiebung hat Investmentbanking Co-Chef Marcus Schenck am 2. Februar die Notwendigkeit betont, den Aktienderivate-Bereich zu verbessern, der mit komplexeren Produkte zu tun hat. Das Geschäft, das seit 2015 wiederholt von den Führungskräften für Einbrüche verantwortlich gemacht wurde, legte für das vierte Quartal "deutlich niedrigere" Erträge vor, die auf "Handels-Underperformance" zurückzuführen seien, wie aus einer Präsentation hervorging.

Schenck bezeichnete die Einstellung von Selman - ein ehemaliger Co-Leiter Aktienderivate bei Goldman Sachs - als Teil der Bemühungen der Bank, dieses Geschäft zu verbessern. Die Deutsche Bank hatte im vergangenen Jahr zudem David Silber und Mark Chen von Citigroup Inc. als Co-Leiter Aktienderivate Nord- und Südamerika an Bord geholt.

Aktienkurs-Entwicklung

Das Aktienderivategeschäft litt ähnlich wie der Rest der Investmentbank im letzten Jahr unter einem Mangel an Volatilität an den Märkten. Einige Kunden hätten sich 2016 auch aus dem Handel der Produkte mit der Deutschen Bank zurückgezogen, weil sie Sorge um die Stabilität der Bank hatten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Und während die kostspieligen Rechtsstreitigkeiten, die diese Ängste auslösten, inzwischen beigelegt wurden, fiel der Aktienkurs der Deutschen Bank vergangene Woche auf das zuletzt in diesem Zeitraum zu beobachtende Niveau, nachdem die Ergebnisse der Bank im vierten Quartal die Anleger enttäuscht hatten.

Selman geht davon aus, dass die Deutsche Bank im Jahr 2018 dank der aus dem Weg geräumten Rechtsstreitigkeiten und des im letzten Jahr neu aufgenommenen Kapitals in der Lage sein wird, besser abzuschneiden. "Der Jahresbeginn war solide. Wir haben eine Zunahme der Volatilität gesehen, die für unsere Kunden besser war ", sagt er.

Hedgefonds-Kunden, die im Jahr 2016 Mittel aus dem Prime-Brokerage-Bereich abgezogen hatten, seien jetzt zurückgekehrt, fügt er an, mit Salden "zurück auf und über das Hoch von 2016."

"Die Leute wollen wirklich eine fokussierte europäische Investmentbank als ihren Kontrahenten haben", sagt Selman. "Wir sind zunehmend diese Bank der Wahl."

(Bloomberg)