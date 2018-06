Dies sagte Goldman-Präsident David Solomon am Donnerstag. Am Mittwoch hatte die US-Grossbank Bank of America die Märkte auf stagnierende Handelsgeschäfte eingestimmt. Im zweiten Quartal dürften die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft wahrscheinlich "ziemlich flach" bleiben, sagte Bank-Chef Brian Moynihan.

Vertreter der US-Investmentbank JPMorgan hatten am Dienstag ebenfalls angedeutet, dass die Erträge im Kapitalmarktgeschäft bestenfalls auf Vorjahreshöhe ausfallen würden.

(Reuters)