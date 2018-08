Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern habe zwischen April und Ende Juni mit 6,1 Milliarden Dollar (5,3 Mrd Euro) nur ein Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, teilte HSBC am Montag in einer Pflichtmitteilung an der Börse in Hongkong mit.

Experten hatten mit einem Wert in dieser Grössenordnung gerechnet. Die Erträge seien um zwei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar gestiegen. Hier hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel. Wegen der Investitionen in den Ausbau des Geschäfts und die Digitalisierung zogen die Kosten um sieben Prozent auf 8,13 Milliarden Dollar an.

(AWP)