"Wenn sich die Politik dagegen wehrt, werden sie für immer unterdurchschnittlich sein, und das ist nicht gut für ihre Wirtschaft", sagte Dimon in einem Interview mit Bloomberg Television. "Sie sollten die Wahlmöglichkeiten hier wirklich durchdenken und zulassen, dass sich diese Banken zusammenschließen und paneuropäisch werden."

Dimon sagte, seiner Meinung nach "ist etwas Wahres" an der Idee, dass Europa zu viele Banken hat und kritisierte, dass unzureichende Fortschritte bei EU-Vorschriften die Konsolidierung verzögern würden. "Diese Banken müssen fusionieren, um die nötige Größe und Diversifikation zu erreichen. Wenn Sie jedoch Regelwerke wie den einheitlichen Aufsichtsmechanismus, den Versicherungsmechanismus nicht fertig stellen, ist das schwierig."

Die Deutsche Bank verstärkt informelle Gespräche über eine Fusion mit der Commerzbank, bei der sich die beiden angeschlagenen deutschen Kreditinstitute zusammen tun würden. Bloomberg berichtete im Januar, dass die Europäische Zentralbank eine grenzüberschreitende Kombination für die Deutsche Bank favorisiere, um in den Finanzmärkten der Region die Integration voranzutreiben. Indes bevorzugen einige deutsche Regierungsvertreter einen nationalen Banken-Champion.

Die potenzielle Fusion mit der Commerzbank stieß auf starken Widerstand von Arbeitnehmervertretern, da bei einem Zusammengehen bis zu 30'000 Positionen gefährdet sein könnten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

"Selbst wenn Sie in Deutschland keine Konsolidierung zulassen, müssen Sie zulassen, dass sie effizient werden", sagte Dimon. „Das bedeutet Entlassungen. Es ist besser für die langfristige Gesundheit der Branche, es ist kurzfristig nicht gut, insbesondere für diese Menschen, und ich bin diesbezüglich sehr verständnisvoll. Das ist ein politisches Problem, kein aufsichtsrechtliches Problem, also müssen beide Seiten darüber nachdenken, was sie eines Tages wirklich wollen."

JPMorgan, die größte US-Bank, hat einigen problembehafteten europäischen Konkurrenten Marktanteile abgejagt auf ihrem Weg zum weltweit führenden Institut in Bezug auf die Erträge aus dem Handel und Investment-Banking.

(Bloomberg)