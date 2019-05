In einer Region, in der das Konzept des ethischen Investierens regelmässig als Ziel genannt wird, sagte keiner der von Bloomberg kontaktierten grossen institutionellen Investoren, dass er den Verkauf von Aktien von Banken erwäge, bei denen wegen Geldwäsche ermittelt wird. Einige nutzten Kursrückgänge, um bestehende Positionen zu erhöhen.

Ganz oben auf der Liste steht der norwegische Staatsfonds mit einem verwalteten Kapital von 1 Billion US-Dollar, der in diesem Monat seine Absicht unterstrich, ein langfristiger Investor bei den skandinavischen Banken zu bleiben, die in schmutzige Geldgeschäfte verwickelt sind. Die grössten Pensionsfonds in Dänemark und Schweden haben sich ähnlich geäussert. Die Fonds, mit denen Bloomberg sprach, sagten, sie wollten weiterhin investiert bleiben, um eine aktivistischere Rolle zu übernehmen.

Bei Danske Bank und Swedbank wird in Europa und den USA wegen des Vorwurfs ermittelt, sie hätten über ihre estnischen Sparten Milliarden von Dollar an schmutzigem Geld aus der ehemaligen Sowjetunion laufen lassen. Bei Nordea Bank wird ebenfalls wegen Geldwäsche geprüft, jedoch sind die Anschuldigungen gegen die Bank viel geringer.

ESG-Investments

Das Engagement der Pensionsfondsbranche bei Banken, die von Skandalen heimgesucht werden, kann Fragen zu den Grundsätzen verantwortungsbewussten Investierens auf der Grundlage von Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen (ESG) aufwerfen.

Die ESG-Anlagerichtlinien sind nicht standardisiert, so dass es schwierig ist zu wissen, welche Unterscheidungen Vermögensverwalter treffen. Indes lautet eine Überlegung, dass es besser ist, in Unternehmen, die in unethisches Verhalten verwickelt sind, investiert zu bleiben, um Einfluss auszuüben, als die Aktien zu verkaufen.

(Bloomberg)