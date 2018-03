Gespräche mit dem Schweizer seien bereits geführt worden, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab. Ein Sprecher der Deutschen Bank lehnte einen Kommentar ab.

Zeltner war im Dezember als Chef des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Schweizer Grossbank überraschend zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger wurde der ehemalige Commerzbank-Chef Martin Blessing ernannt. Zeltner waren Ambitionen auf die Nachfolge von UBS-Vorstandschef Sergio Ermotti nachgesagt worden.

Nach Rückschlägen auf dem Sanierungskurs sucht Deutschlands grösstes Geldhaus Finanzkreisen zufolge einen neuen Chef. In Medien wurden schon mehrere mögliche Nachfolger für den 57-jährigen Briten genannt, darunter der Goldman-Sachs-Manager Richard Gnodde, Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier sowie Standard-Chartered-Chef Bill Winters. Cryan trat in einem Mitarbeiterbrief Spekulationen entgegen, er könnte von sich aus den Hut nehmen. "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben."

Auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank soll es offenbar zu personellen Wechseln kommen. Wie das "Wall Street Journal" und das Magazin "Wirtschaftswoche" berichteten, kandidiert der ehemalige Merrill-Lynch-Chef John Thain für einen Sitz in dem Kontrollgremium. Die Bank plane weitere Wechsel. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte sich auch hierzu nicht äussern.

(Reuters)