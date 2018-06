"Die Zahl der Family Offices, die in Asien errichtet werden, übersteigt den Rest der Welt", sagt Anurag Mahesh, Leiter des Family Office der Bank in Asien in einem Interview mit Bloomberg News. "Der Wohlstand wird hier immer komplexer und wird in beispiellosem Tempo geschaffen."

Das Gesamtvermögen der reichsten Menschen Chinas wuchs im vergangenen Jahr um erstaunliche 65 Prozent oder 177 Milliarden Dollar, wie aus dem Bloomberg Billionaires Index, einer Rangliste der 500 reichsten Menschen der Welt, hervorgeht. In Asien leben heute 27 Prozent der Personen auf der Liste, was nur noch von Nordamerika übertroffen wird.

Die Ultra-Reichen Asiens suchen zunehmend nach komplexeren und globaleren Investments, da eine Rekordzahl von Patriarchen die Kontrolle an die nächste Generation abgibt. Jüngere Familienmitglieder, deren Reichtum aus traditionellen Branchen wie Immobilien und natürlichen Ressourcen stammte, streben häufig eine Diversifizierung in Biotech- und Digitalunternehmen an, wobei das Silicon Valley von besonderem Interesse für diejenigen ist, die direkt investieren wollen, sagte Mahesh.

Private Fondslizenz in China gesichert

Im vergangenen Jahr sicherte sich die in Zürich ansässige UBS eine private Fondslizenz in China. Damit konnte die Investmentsparte beginnen, Geld für vom Festland stammende institutionelle Investoren und vermögende Investoren in Asiens grösster Volkswirtschaft zu verwalten.

"In Asien sind die Kunden in Bezug auf die Komplexität der Strukturen der Family Offices weniger fortgeschritten", sagte Sara Ferrari, Leiter des Global Family Office. "So wie sie sich bewegen, bewegen wir uns."

Die Bank könnte ihr globales Team von etwa 100 Family-Office-Bankern in der Region erweitern, sagte Ferrari. In Europa hingegen geht sie davon aus, durch steigende Erträge mit bestehenden Kunden zu wachsen.

UBS hat vor etwa sieben Jahren die Abteilung Global Family Office gegründet, um die Fonds der Bank an die grössten und aktivsten vermögenden Kunden zu verkaufen und ihnen mit Investment-Banking-Beratung zur Seite zu stehen. Ein Motiv war auch zu verhindern, dass grössere Investmentbanken Erträge von Milliardärsfamilien abschöpfen.

Auch die CS will einen Teil des Kuchens

Die vom Global Family Office investierten Aktiva haben sich in den vergangenen fünf Jahren auf 120 Milliarden Schweizer Franken verdoppelt. Es hat eine starke Präsenz dort, wo der grösste Teil des weltweiten Vermögens aufbewahrt wird - in Regionen wie der Schweiz, Hongkong und Singapur - obwohl es nicht die Investment-Banking-Schlagkraft von JPMorgan und Goldman Sachs hat.

Der Wettbewerb nimmt zu. Auch der Schweizer Konkurrent Credit Suisse konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung. Die in Zürich ansässige Bank hat seit 2010 eine Sparte, die asiatischen Kunden dabei hilft, ihr eigenes Family Office zu errichten. Allerdings weist sie keine separaten Zahlen für die Klientel aus.

Goldman beabsichtigt, in den nächsten zwei Jahren die Zahl der privaten Vermögensberater um mehr als 200 zu erhöhen. JPMorgan bietet seinen grossen Family-Office-Kunden eine Reihe von Dienstleistungen an, vom Zugang zu direkten Private-Equity- und Immobilien-Deals bis hin zu M&A- und Broker-Beratung.

(Bloomberg)