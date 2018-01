Im vierten Quartal fiel der Gewinn deshalb im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 686 Millionen US-Dollar, wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte. Wegen der neuen Steuergesetze musste eine einmalige Sonderbelastung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar verbucht werden.

Das um diesen Einmaleffekt bereinigte Ergebnis stieg allerdings von 1,5 Milliarden auf 1,7 Milliarden Dollar. Im Tagesgeschäft lief es gut, insbesondere die florierende Vermögensverwaltung liess die Erträge um rund fünf Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar steigen. Insgesamt übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Aktie legte vorbörslich zunächst um gut 2 Prozent zu.

(AWP)