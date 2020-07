Hinter dem indischen Zahlungsdienstleister stehen Sequoia Capital und Mastercard. Eine potenzielle Offerte befindet sich noch in der Sondierungsphase, da bisher keine Informationen über die Bewertung und die Finanzen der asiatischen Aktivitäten von Wirecard verfügbar sind, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Es gebe keine Gewissheit, dass Pine Labs ein formelles Angebot unterbreiten werde, hiess es weiter.

Der Verkauf der Geschäftsaktivitäten von Wirecard wird durch laufende Untersuchungen des Geschäftsbetriebs erschwert, nachdem der deutsche Zahlungabwickler nach einem Bilanzskandal Insolvenz anmelden musste. Wirecard teilte letzten Monat mit, dass fast 2 Milliarden Euro auf Treuhandkonten wahrscheinlich nie existierten.

Jedoch waren mehrere Tochtergesellschaften von Wirecard - einschliesslich der in Asien - nicht Bestandteil des Insolvenzantrags. Der vorläufige Insolvenzverwalter der Gesellschaft hat gesagt, dass die Vermögenswerte das Interesse vieler globaler Investoren anziehen und ein Verkaufsprozess unter Beteiligung von Investmentbanken eingeleitet sei.

Pine Labs sei möglicherweise an Wirecards regionalem Point-of-Sale-Geschäft interessiert, das die Zahlungstransaktionen von Händlern abwickelt, sagte eine der Personen. Dies ist das Kerngeschäft von Pine Labs in Indien, und die Übernahme von Wirecard-Vermögenswerten würde der Gesellschaft ermöglichen, diese Aktivitäten in Südostasien weiter auszubauen, fügte die Person hinzu.

Der Chief Executive Officer von Pine Labs, Amrish Rau, lehnte es ab, sich zu Fragen von Bloomberg zu äussern.

Pine Labs, gegründet von Lokvir Kapoor, wickelt jährlich Zahlungen in Höhe von 30 Milliarden Dollar ab und bedient rund 140'000 Händler über 450'000 Netzwerkpunkte, wie aus der Unternehmens-Website hervorgeht.

(Bloomberg)