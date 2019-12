Die neue Dienstleistung werde zurzeit in einem gemeinsamen Projekt erarbeitet und solle bis Ende 2020 den Kunden der Migros Bank angeboten werden, heisst es in einer Mitteilung der Kreditbank vom Donnerstag. Die Karte werde dabei auch die Vorteile der Cumulus-Kreditkarte der Migros besitzen. Am Vortag bereits hatte Cembra die Herausgabe einer Kreditkarte gemeinsam mit dem Einrichtungshaus Lipo angekündigt.

(AWP)