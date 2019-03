Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im vergangenen Jahr nach Angaben vom Montag 2,88 Milliarden Franken. 2017 hatte der Gewinn 207,2 Millionen Franken betragen.

Ohne den Erlös aus dem Verkauf des Kartenzahlgeschäft an die französische Worldline ging der Gewinn dagegen auf 160,6 Millionen Franken zurück. Belastend wirkten Ausgaben für Banker und Anwälte, die an der Transaktion mitgearbeitet hatten, sowie Restrukturierungskosten und Preissenkungen. Neben dem Wertpapiergeschäft ist SIX auch in den Bereichen Finanzdaten und Zahlungsverkehr tätig.

(Reuters)