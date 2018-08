Für das Gesamtjahr gibt sich die zur LLB gehörende Regionalbank zuversichtlich und rechnet bei den derzeitigen Marktbedingungen mit einem "guten Ergebnis".

Die operative Verbesserung zeigte sich im Geschäftserfolg, der um 40 Prozent auf 18,1 Millionen Franken anstieg, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Sie konnte zudem die Reserven für allgemeine Bankrisiken mit einer Einlage von 3 Millionen verstärken. Unter dem Strich verblieb ein um 13 Prozent gestiegener Halbjahresgewinn von 12,2 Millionen Franken.

Im wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft, konnte die Bank Linth von einen gesunkenen Zinsaufwand profitierten. Erneut löste das Institut zudem ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen auf, wenn auch in geringerem Mass als noch im Vorjahr. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft lag um 2,2 Prozent über dem Vorjahr bei 33,8 Millionen Franken.

Hypotheken wachsen weniger schnell

Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg der Ertrag um 2,4 Prozent auf 9,9 Millionen Franken. Und auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft legte im Halbjahr zu (+7,2 Prozent auf 3,4 Millionen).

Auf der Aufwandsseite gingen die Sachkosten mit einem Minus von 5,3 Prozent deutlich zurück, während die Personalkosten (-0,3 Prozent) wenig verändert waren. 2017 waren noch Zusatzkosten durch den Umbau des Hauptsitzes in Uznach und der Sanierung des Gebäudes in Rapperswil angefallen. Insgesamt lag der Geschäftsaufwand mit 29,8 Millionen um 2,6 Prozent unter dem Vorjahr. Auch im zweiten Halbjahr 2018 werde man weiter in ihren Umbau und in die Modernisierung des Geschäftsstellennetzes investieren, betonte das Institut.

Die Kundenausleihungen stiegen in den ersten sechs Monaten leicht um 0,5 Prozent auf 5,9 Milliarden Franken. Die Hypothekarforderungen wuchsen dabei mit einem Plus von noch 1,0 Prozent klar langsamer als im gleichen Vorjahreszeitaum (+2,5 Prozent).

Die Bank verbuchte ausserdem im Halbjahr einen Neugeldzufluss von 109 Millionen Franken. Die verwalteten Kundenvermögen blieben mit 7,0 Milliarden allerdings praktisch konstant.

(AWP)