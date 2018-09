Gekauft wurden die Anteile von UBS, Credit Suisse und Postfinance, die zuvor ebenfalls je 25 Prozent an der SEBC hielten.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie es in einer Medienmitteilung vom Montag hiess. Der Vollzug wird, abhängig von den behördlichen Genehmigungen, im vierten Quartal erwartet.

Die SECB stellt die Verbindung zu den wichtigsten Euro-Clearingsystemen her und wickelt den Zahlungsverkehr in Euro ab, primär für Banken und Finanzinstitute aus der Schweiz und Liechtenstein. Zudem ist die Bank System Manager des in der Schweiz durch die SIX betriebenen "euroSIC"-Systems sowie Liquiditäts-Manager und Settlement-Agent für die Teilnehmer. Six als Dienstleisterin des Schweizer Finanzplatzes ist die grösste SECB-Kundin.

